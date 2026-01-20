Lo storico skipper ha conquistato due volte la Vecchia Brocca con Oracle e New Zealand. Napoli porta bene, è lo stadio di Luna Rossa».

Lo storico skipper di Luna Rossa, con esperienze che includono vittorie con Oracle e New Zealand, sottolinea come Napoli sia un porto fortunato, simbolo di successo e passione. Dal 1997 al 2027, Luna Rossa ha attraversato trent’anni di sfide e aspirazioni, mantenendo vivo il sogno di conquistare la Coppa America. Un percorso che unisce tradizione e determinazione nel mondo della vela.

VELA Trent’anni per mare a caccia della Vecchia Brocca. Dal 1997 al 2027, il sogno di Luna Rossa ha attraversato tre decadi e sette sfide di Coppa America. Un sogno che si fa ostinato obiettivo, quasi ossessione, perché l’America’s Cup non è solo un trofeo, va oltre il semplice sport. Una competizione crudele che ti travolge con la sua passione. Ne sa qualcosa Massimiliano "Max" Sirena, che di Coppe in bacheca ne ha due (con Oracle Racing e New Zealand) e altrettanti trofei di Selezione degli Sfidanti, e che inseguirà ancora quel sogno nella 38ª America’s Cup, all’ombra del Vesuvio, per regalare una gioia alla vela italiana nel Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ben Ainslie mette le mani avanti verso l’America’s Cup: “Non siamo al livello di Luna Rossa e New Zealand”Ben Ainslie ha dichiarato che l’Inghilterra non si trova ancora allo stesso livello di Luna Rossa e New Zealand in vista della 38ª America's Cup del 2027 a Napoli.

