Compralo bene o lo ricompri due volte | quand’è che bisogna applicare la regola nell’arredamento

La regola del “Compralo bene o ricompri due volte” si applica spesso nel settore dell’arredamento, dove gli acquirenti devono decidere con attenzione prima di acquistare mobili e complementi d’arredo. Questa regola invita a fare scelte durature per evitare spese ripetute, anche se ci sono casi in cui può essere disattesa. Si tratta di un consiglio pratico che riguarda chi si occupa di arredare case o spazi commerciali.

La regola del "Compralo bene o ricompralo due volte" è valida nel mondo dell'arredamento? Assolutamente sì ma esistono delle eccezioni: ecco quali sono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Lo storico skipper ha conquistato due volte la Vecchia Brocca con Oracle e New Zealand. "Napoli porta bene, è lo stadio di Luna Rossa»

Riccardo Zanotti (P.T.N.) per Sony vale due volte Tommaso Paradiso. Nell’ultimo anno ha guadagnato sei volte di più, e ha sottoscritto due polizze vita GeneraliLa Sony Music Entertainment ritiene che Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari valga il doppio di Tommaso Paradiso, ora solista e...