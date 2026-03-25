Quando si gioca Sinner-Tiafoe a Miami? Definito anche l’orario della sfida

La partita tra Jannik Sinner e Tiafoe si svolgerà a Miami nel corso dei quarti di finale dell’ATP. Sinner ha raggiunto questa fase del torneo battendo l’americano Michelsen, con un punteggio di 7-5, 7-6(4), in un match durato un’ora e 42 minuti. L’orario preciso della sfida tra Sinner e Tiafoe è stato comunicato e sarà quindi disputata nel rispetto del programma stabilito.

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ ATP di Miami dopo aver sconfitto per 7-5, 7-6 (4) l’americano Alex Michelsen in un’ora e 42 minuti di gioco. Si è trattato di un match tutt’altro che agevole, nel quale l’italiano è risultato insolitamente falloso con il diritto, ritrovandosi sotto nel punteggio 2-5 nel secondo set, nonché 1-3 nel tie-break. Ora il n.2 del mondo avrà un giorno di riposo, poi (si spera) il tour de force con quarti e semifinale in due giorni. Nel prossimo turno affronterà l’americano Frances Tiafoe. Il pusterese è avanti nei precedenti (4-1), con l’ultima affermazione risalente alla finale del Masters1000 di Cincinnati del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

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