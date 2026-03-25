Sinner-Tiafoe a Miami | ecco quando gioca Jannik e dove vederlo

Domani, nel torneo di Miami, Jannik Sinner scenderà in campo non prima delle 18 per affrontare Tiafoe. La partita vale un passaggio alle semifinali, e sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva o streaming. La sfida si inserisce nel quadro delle eliminatorie del torneo americano, che vede coinvolti i più forti giocatori del circuito.

Sinner tornerà in campo nella giornata di domani, non prima delle 18 nostrane. Jannik affronterà il padrone di casa Francis Tiafoe, reduce dalla vittoria al terzo set contro Terence Atmane. Per l'italiano si tratterebbe della quarta semifinale a Miami, dopo le finali giocate nel 2021 e 2023 e la vittoria del 2024, contro Grigor Dimitrov. Sinner gioca anche per migliorare ulteriormente la sua striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000, ora a 28, e per continuare a sognare l'impresa Sunshine Double, ovvero la doppietta Indian Wells-Miami. L'ultimo a riuscirci fu Federer nel 2017. Il quarto di finale tra Sinner e Tiafoe sarà trasmesso in esclusiva da Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis i canali di riferimento). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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