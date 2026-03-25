Quando giocano Errani Paolini la semifinale a Miami | orario avversarie tv streaming

Le giocatrici italiane Errani e Paolini sono in corsa per la semifinale del Miami Paribas Open 2026, torneo di categoria WTA 1000. La partita è in programma in una data ancora da definire, con avversarie da determinare. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con dettagli sugli orari che verranno comunicati nelle prossime ore.

I Miami Paribas Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno le teste di serie numero 1, le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, disputare il penultimo atto del tabellone di doppio femminile contro le vincenti del match tra Shuai Zhang ed Elise Mertens e Jessica Pegula e Storm Hunter. Le semifinali di doppio femminile, che vedranno protagoniste anche le tenniste italiane, si disputeranno venerdì 27 marzo, giornata in cui si giocheranno anche le semifinali di doppio maschile e le semifinali di singolare maschile. Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco e non si conoscono campo ed ora del match delle azzurre. La sfida... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando giocano Errani/Paolini la semifinale a Miami: orario, avversarie, tv, streaming Articoli correlati Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini tornano nuovamente in campo quest’oggi per dare seguito all’avventura nel torneo di doppio femminile a Miami. Una selezione di notizie su Quando giocano Errani Paolini la... Temi più discussi: Doha su SuperTennis: Errani e Paolini a caccia della semifinale in doppio (live dalle 14:30); Errani/Paolini non perdono set in Florida: sono ai quarti del Wta 1000 di Miami nel doppio femminile; LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 6-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: buona vittoria per le azzurre che volano ai quarti di finale!; Master 1000 Miami, 2°T doppio: Errani/Paolini c. Mihalikova/Nicholls, gli highlights. Quando giocano Errani/Paolini la semifinale a Miami: orario, avversarie, tv, streamingI Miami Paribas Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno le teste di serie numero 1, le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, ... oasport.it LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Errani e Paolini, che giungono in semifinale al ... oasport.it Una partita perfetta quella giocata da Sara Errani e Jasmine Paolini che volano così in semifinale al WTA di Miami. La coppia Azzurra in poco più di un'ora di gioco ha superato con un netto 6-3; 6-1; la coppia formata dall'americana Muhammad e dalla neozel - facebook.com facebook Errani e Paolini sono in semifinale nel doppio a Miami x.com