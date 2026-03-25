Nelle ultime ore è stata resa pubblica una lettera inviata da Pierdavide Carone, in cui si fa riferimento alla partecipazione di Stefano De Martino come conduttore del Festival di Sanremo 2027. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e ha generato commenti tra gli addetti ai lavori. La presenza di De Martino alla guida dell’evento è ormai confermata e al centro di numerose discussioni.

Stefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo 2027 continua a far discutere e ad alimentare reazioni nel mondo dello spettacolo. Dopo l’annuncio di Carlo Conti, che ha indicato il conduttore di Affari Tuoi come volto della prossima edizione, arriva ora un gesto inatteso: quello di Pierdavide Carone, che ha scelto di rivolgersi pubblicamente all’ex marito di Belen Rodriguez scrivendogli una lettera. I due hanno condiviso l’esperienza ad Amici 9: un percorso che ha rappresentato per entrambi un trampolino di lancio anche se le loro carriere hanno poi seguito traiettorie diverse. Lo scugnizzo di Torre Annunziata è oggi tra i volti più popolari (e amati) della tv italiana mentre Carone deve fare i conti con alti e bassi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino a Sanremo 2027, arriva la lettera di Pierdavide Carone

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Pierdavide Carone ha scritto una lettera a Stefano de Martino se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta leggete qui https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-spettacolo/pierdavide-carone-scrive-a-stefano-de-martino-la-vita-ci-ha-portato-lontani - facebook.com facebook

La remuntada di Stefano! #AffariTuoi di Stefano De Martino stravince clamorosamente con una partita chiusa alle ore 21: 25% e 5 milioni di spettatori. #LaRuotaDellaFortuna di Gerry Scotti si ferma a 4.564.000 spettatori e 23,1% finendo alle 21:56. #AscoltiT x.com