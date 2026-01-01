Quanto costa comprare o affittare casa? Come sarà il mercato immobiliare nel 2026

Il mercato immobiliare italiano ha mostrato segnali di stabilità nel 2025, con un consolidamento delle transazioni. Per il 2026, le previsioni indicano un andamento positivo, con aumenti sia nelle compravendite che nelle locazioni. Comprendere i costi di acquisto e affitto è fondamentale per pianificare le proprie scelte abitative. In questa guida, analizzeremo le tendenze attuali e le prospettive per il mercato immobiliare nel prossimo anno.

Milano, 1 Gennaio 2026 – Il 2025 è stato definito dagli operatori un anno di consolidamento per il mercato immobiliare mentre il 2026 si preannuncia in costante crescita per vendite e affitti. È questo, in sintesi, il quadro che emerge dalla ricerca condotta Immobiliare.it Insights. Il 2025 è stato un anno di consolidamento delle tendenze emerse dalla seconda metà dello scorso anno: l'interesse verso gli affitti ha vissuto una fase di assestamento dopo un lungo periodo di espansione, mentre le compravendite sono ripartite con slancio grazie a condizioni creditizie in miglioramento. Le previsioni per il 2026.

