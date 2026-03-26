Napoli Today ha inviato ai 13 comuni dell'area del Vesuvio una richiesta di accesso civico tramite posta elettronica certificata, ai sensi della legge sulla trasparenza. L'obiettivo è ottenere i numeri esatti degli immobili costruiti senza autorizzazione durante gli ultimi anni. La richiesta si basa sulla normativa internazionale nota come FOIA, che garantisce il diritto di accesso alle informazioni pubbliche.

Abbiamo inviato una richiesta di accesso civico ad ogni amministrazione. Avevano 30 giorni per rispondere ed ecco la fotografia del cemento illegale scattata dai responsabili degli uffici Napoli Today ha recapitato via posta elettronica certificata (pec) ai 13 comuni una richiesta di accesso civico generalizzato, secondo quello che in inglese è chiamato “Freedom Of Information Act” (FOIA), allo scopo di conoscere il numero preciso degli immobili abusivi edificati negli anni sui diversi versanti del Vesuvio. Per fotografare quanto accaduto prima dell’istituzione del Parco del Vesuvio datata 1995, ma anche dopo, in un’area rientrata nel 1997 tra i siti patrimonio UNESCO nel programma “Man And the Biosphere” (MAB) che dovrebbe promuovere proprio “un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Quali e quanti sono gli immobili abusivi sul Vesuvio: l'elenco completo comune per comune

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