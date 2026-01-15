Il comune brianzolo dove ci sono 145 impianti pubblicitari ma sono quasi tutti abusivi

Nel comune brianzolo si contano 145 impianti pubblicitari, molti dei quali risultano essere abusivi. Le vie cittadine sono percorse da numerosi cartelloni pubblicitari, spazi a pagamento dedicati alle aziende per la promozione dei propri prodotti e servizi. La presenza di impianti legittimi e abusivi rappresenta una situazione che richiede attenzione e regolamentazione, per garantire un uso corretto dello spazio pubblico.

Percorrendo le strade cittadine ci si imbatte in numerosi cartelloni. Spazi dove le aziende possono richiedere, dopo pagamento, di affiggere i propri manifesti pubblicitari. Ma la maggior parte sono abusivi. Succede a Brugherio. A scoprirlo la polizia locale nell’ambito delle attività di controllo per garantire il decoro. Un’attività che ha visto gli agenti impegnati per diversi mesi e che ha portato alla scoperta: in città ci sono 145 impianti pubblicitari, ma solo 7 sono risultati regolari. Dagli accertamenti è emerso che 106 sono privi di autorizzazione; 24 hanno l’autorizzazione scaduta; 1 è stato posizionato in modo difforme; 6 sono stati rimossi prima della verbalizzazione; 1 è oggetto di sequestro giudiziario. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

