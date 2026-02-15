Maltempo le strade di Viterbo e provincia chiuse e riaperte | l' elenco comune per comune

Il maltempo ha causato numerose chiusure stradali a Viterbo e nei comuni vicini, creando disagi ai cittadini. La strada San Luca II Tronco è stata riaperta, mentre sulla Sp Castel Sant’Elia si circola con senso unico alternato. Le autorità monitorano attentamente le zone a rischio frane e smottamenti, soprattutto nelle aree più colpite dalle abbondanti piogge.

Maltempo, aggiornamento sulla viabilità provinciale: riapre strada San Luca II Tronco, senso unico alternato sulla Sp Castel Sant'Elia e monitoraggio geologico stretto sulle chiusure. Le attività della Provincia di Viterbo per la messa in sicurezza e il ripristino della rete viaria a seguito dell'ondata di maltempo proseguono senza sosta. Dalla notte scorsa e per tutta la mattinata del 15 febbraio, le squadre tecniche dell'ente e le ditte incaricate sono impegnate sul territorio in interventi di sgombero, pulizia e monitoraggio dei versanti. “La priorità - sottolinea la Provincia - resta la tutela dell'incolumità degli utenti della strada e del personale operativo impegnato nei cantieri”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

