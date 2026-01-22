Violentò una 14enne conosciuta sui social nel Varesotto aggressore condannato a sei anni di carcere

Un giovane di 21 anni è stato condannato a sei anni di carcere per aver violentato e aggredito una ragazza di 14 anni nei pressi della stazione di Busto Arsizio, nel Varesotto. L’episodio, avvenuto il 14 aprile scorso, ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha evidenziato la gravità dell’evento e la condotta dell’imputato.

La violenza sessuale lo scorso 14 aprile in via Vercelli. Il maghrebino, residente a Rozzano, l'aveva conosciuta sui social. Prima di violentarla l'aveva costretta ad assumere dei superalcolici ... La sentenza di primo grado con rito abbreviato è stata pronunciata dal Gup di Busto Arsizio. Accolta la richiesta della Procura. La vittima, 14 anni, non era presente in aula.

