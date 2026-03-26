Un cantante argentino ha condiviso sui social una storia in cui si sentono parole offensive rivolte alla polizia e riferimenti alla droga. Dopo averla pubblicata, ha deciso di eliminarla. Nel frattempo, un sindacato di agenti ha commentato la vicenda chiedendosi se anche il club di calcio di cui fa parte il cantante condivida il messaggio.

Il Sindacato di Polizia contro Matias Soulé. Il motivo? Una canzone postata dal romanista sui social. Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), infatti, si è fatto sentire con un duro comunicato dopo la pubblicazione da parte dell’argentino su Instagram di un post (cancellato successivamente) accompagnato dal brano“1312” del rapper romano Ince considerata un messaggio ostile alle forze dell’ordine. Il segretario del Sindacato di Polizia, Felice Romano, ha commentato così l'accaduto: "Siamo allibiti perché tutti sanno cosa significa il numero 1312, che è appunto il titolo della canzone, se così possiamo definirla, del post. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Soulé posta una canzone contro la Polizia. Il sindacato: "E la Roma condivide?"

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