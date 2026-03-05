Cazzullo distrugge Sal Da Vinci | La canzone più brutta nella storia di Sanremo è bufera sui social

Un commento di Cazzullo ha scatenato una forte reazione sui social, commentando la vittoria di Sal Da Vinci all’ultimo Festival di Sanremo con “Per sempre sì”. L’artista napoletano aveva conquistato il pubblico con la sua performance, ma le parole di Cazzullo hanno suscitato polemiche, definendo la canzone come la più brutta nella storia della manifestazione. La discussione si è infiammata tra i sostenitori e i detrattori.

La vittoria di Sal Da Vinci all’ultima edizione del Festival di Sanremo con Per sempre sì avrebbe dovuto rappresentare il trionfo della canzone popolare napoletana sul palco dell’Ariston. Invece, a pochi giorni dall’incoronazione, è esplosa una polemica che va ben oltre la critica musicale, trasformandosi in un vero e proprio scontro culturale che ha infiammato i social network e le radio campane. Al centro della bufera c’è Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, che attraverso la sua rubrica delle lettere ha stroncato senza mezzi termini il brano vincitore. Le parole scelte dal giornalista non lasciano spazio a interpretazioni: “ Per sempre sì ” sarebbe “ la più brutta canzone della storia del Festival “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Uscite pazzi. È legittimo criticare Sal Da Vinci. Per carità. Oggi, addirittura, il Corriere della Sera scrive che la sua canzone è quella peggiore ad aver mai vinto il Festival di Sanremo. Va bene. Ne prendiamo atto. Ce lo scriviamo da qualche parte, per non dime - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com