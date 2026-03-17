Sono stati depositati nuovi ricorsi contro il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, presentati da Foti e Pizzi. La procedura riguarda questioni legate alla tutela del prodotto e alle modalità di riconoscimento. Sul fronte giudiziario, resta incertezza sulla data dell’udienza presso il TAR Lazio, che potrebbe determinare l’evoluzione della disputa legale.

Sono arrivati i nuovi ricorsi contro il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, presentati da Foti e Pizzi. Il primo, originariamente depositato l’11 marzo e poi ritirato, è stato ripresentato il 13 marzo con nuovi allegati. Il secondo, invece, integra motivi aggiuntivi rispetto al precedente e giunge proprio ieri, 16 marzo 2026. Restano incerte le date per l’udienza del TAR Lazio, che dovrà esaminare le contestazioni, mentre è confermata per l’8 aprile la richiesta cautelare della controparte relativa ad altre presunte illegittimità. La data originaria era fissata per il 21 marzo, poi rinviata al 6 maggio, e successivamente anticipata nuovamente all’8 aprile su richiesta della controparte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nuovi ricorsi contro il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, incertezza sull’udienza del TAR Lazio

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