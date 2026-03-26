Quattordici senatori del centrodestra, tra cui due ministri, hanno scritto una lettera chiedendo le dimissioni del capogruppo in Senato. Tra i firmatari ci sono Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo. La richiesta si basa sulla volontà di sostituire l’attuale leader del gruppo parlamentare. La lettera rappresenta un’istanza condivisa da più della metà dei senatori azzurri.

Sono 14 su venti i senatori azzurri, tra cui i ministri Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, firmatari di una lettera in cui chiedono la sostituzione del capogruppo, Maurizio Gasparri, in nome dell’unità di Forza Italia. È il primo effetto tangibile, nel partito di Silvio Berlusconi, dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia. Il nome in pole per il ricambio sarebbe quello di Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa. Nome gradito ai figli di Berlusconi, Marina e Pier Silvio, che da tempo invocano un «rinnovamento», a partire proprio dai capigruppo. Il pressing era stato soltanto sospeso in attesa dell’esito della consultazione referendaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Protesta in Fi, l’addio di Gasparri. Lettera di 14 senatori, tra cui due ministri: «Si deve dimettere»

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