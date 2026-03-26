Protesta in Fi Gasparri verso l’addio Lettera di 14 senatori tra cui due ministri | Si deve dimettere

Quattordici senatori del gruppo di centrodestra in Parlamento, tra cui due ministri, hanno firmato una lettera in cui chiedono le dimissioni del capogruppo. La richiesta arriva dopo una crisi interna che coinvolge il coordinamento del partito, con alcune figure di spicco che si sono distinte per posizioni divergenti. La comunicazione è stata inviata agli altri membri del gruppo e si riferisce a una necessità di cambiamento nella leadership.

Sono 14 su venti i senatori azzurri, tra cui i ministri Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, firmatari di una lettera in cui chiedono la sostituzione del capogruppo, Maurizio Gasparri, in nome dell’unità di Forza Italia. È il primo effetto tangibile, nel partito di Silvio Berlusconi, dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia. Il nome in pole per il ricambio sarebbe quello di Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa. Nome gradito ai figli di Berlusconi, Marina e Pier Silvio, che da tempo invocano un «rinnovamento», a partire proprio dai capigruppo. Il pressing era stato soltanto sospeso in attesa dell’esito della consultazione referendaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Protesta in Fi, Gasparri verso l’addio. Lettera di 14 senatori, tra cui due ministri: «Si deve dimettere» Articoli correlati Gasparri "sfiduciato". Sono 14 le firme contro di lui. In FI: "Lascia tra poche ore"Dopo il pressing del partito si attende a breve il passo indietro del senatore, che lascerà la carica di capogruppo. Ministri e senatori a Fiorenzuola: il sì alla giustiziaSabato 7 marzo 2026, nel ridotto del Teatro Verdi a Fiorenzuola d’Arda, i massimi esponenti del centrodestra piacentino hanno unito le forze per... Tutto quello che riguarda Protesta in Fi Gasparri verso l'addio... Caso Santanchè, turbolenze anche in Forza Italia. Gasparri a rischio? La lettera di 14 senatori azzurri per cambiare il capogruppo al SenatoTra i firmatari anche i ministri Zangrillo e Casellati. In pole per il post Gasparri ci sarebbe Stefania Craxi ... affaritaliani.it Gasparri sfiduciato. Sono 14 le firme contro di lui. In FI: Lascia tra poche oreDopo il pressing del partito si attende a breve il passo indietro del senatore, che lascerà la carica di capogruppo. Al suo posto dovrebbe andare Stefania Craxi. Manca solo la firma della ministra Ber ... ilfoglio.it