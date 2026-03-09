Sabato 7 marzo 2026, nel ridotto del Teatro Verdi a Fiorenzuola d’Arda, ministri e senatori del centrodestra piacentino si sono incontrati per sostenere il voto favorevole al referendum costituzionale sulla giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di esponenti politici di rilievo della regione, che hanno espresso il loro appoggio alla riforma in un contesto pubblico e aperto.

Sabato 7 marzo 2026, nel ridotto del Teatro Verdi a Fiorenzuola d’Arda, i massimi esponenti del centrodestra piacentino hanno unito le forze per promuovere il voto favorevole al referendum costituzionale sulla giustizia. L’appuntamento, che ha la presenza di ministri e senatori, si inserisce in un calendario di incontri provinciali volti a spiegare ai cittadini i contenuti della riforma prevista per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa ha riunito figure chiave come il ministro Tommaso Foti, la senatrice Elena Murelli, il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e il coordinatore provinciale di Forza Italia Marcello Minari. Al tavolo erano presenti anche il sindaco Romeo Gandolfi e l’assessore Massimiliano Morganti, testimoniando una forte adesione delle istituzioni locali alla campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ministri e senatori a Fiorenzuola: il sì alla giustizia

Articoli correlati

Leggi anche: Fiorenzuola: centrodestra in campo per le ragioni del “Sì” al referendum sulla giustizia

Leggi anche: Referendum Giustizia, alle 12 convocato Consiglio dei ministri: si ipotizza cambio data del voto

Una raccolta di contenuti su Ministri e senatori a Fiorenzuola il sì...

Temi più discussi: Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale; Il mondo brucia e il governo è nel caos; Iran, Aula-arena: il Parlamento trasforma la crisi in rissa; Che cosa ha deciso il Parlamento sull'Iran.

Iran, via libera del Senato alla risoluzione di maggioranzaL'Aula del Senato ha approvato con 94 voti a favore, 39 contrari e 8 astenuti la risoluzione del centrodestra sull'Iran. Si tratta dello stesso documento approvato alla Camera che prevede impegni sull ... repubblica.it

Interrogazione di 23 Senatori ai Ministri competenti su società capitali. Più tutele per i pazientiDopo la scandalo che ha toccato le società di capitale che gestivano l’odontoiatria pubblica in Lombardia, l’arresto del Gruppo dirigente Vitaldent in Spagna, il servizio di Striscia la Notizia sulla ... quotidianosanita.it

Il governo Meloni punta ad attivare il meccanismo delle accise mobili per contrastare gli aumenti del prezzo alla pompa di benzina e gasolio. È in arrivo un nuovo decreto nel Consiglio dei ministri di martedì, ma il suo effetto potrebbe essere limitato: https://fan - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco: pianti striscioni ministri in campo. Papà Nathan «ha detto sì ai vaccini». La tensione con la madre Catherine x.com