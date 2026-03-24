Il Canada apre le porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente più vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5mila euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi è fino a tre volte superiore rispetto alla media nazionale. L’iniziativa è rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo che prevede la copertura delle spese di trasferimento, biglietti aerei inclusi, e un supporto completo per l’iter di immigrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Canada, maxi offerta per infermieri italiani: fino a 5mila euro al mese e trasferimento pagatoCanada, strutture sanitarie di Montreal cercano personale qualificato dall'Italia con stipendi fino a tre volte superiori e trasferimento pagato. tgcom24.mediaset.it

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