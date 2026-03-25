Montevarchi han fatto un troiaio nel borro | gasolio dall’Ornaccio fino all’Arno

A Montevarchi si è verificato un episodio di sversamento di gasolio che si estende dal torrente Ornaccio fino all’Arno. La fuoriuscita ha coinvolto un’area significativa, provocando un inquinamento ambientale visibile lungo il corso d’acqua. Le autorità sono intervenute per contenere il danno e avviare le operazioni di bonifica. La zona interessata è stata immediatamente delimitata, e si attendono ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente.

Oh, ma che s’è combinato stavolta a Montevarchi? Un bell’intruglio di gasolio s’è fatto strada nel borro dell’Ornaccio, e da lì via giù fino al Dogana e addirittura all’Arno. roba che nemmeno quando si frigge le salsicce alla festa del paese si vede tanto unto! Tutto è partito, pare, da una manovra fatta alla bell’e meglio: via una vecchia cisterna in ferro in mezzo ai campi. e zac! Il gasolio invece di stare al su’ posto ha deciso di farsi un giretto panoramico nei fossi. Un “giretto” che però gli è costato caro a chi c’ha messo mano: denunciati per danno ambientale, e mò son dolori veri. La faccenda è venuta fuori la mattina, quando qualcuno della zona della Capannina ha visto le chiazze d’olio nel torrente Dogana. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Montevarchi, han fatto un troiaio nel borro: gasolio dall’Ornaccio fino all’Arno Articoli correlati Leggi anche: Sversamento di gasolio nel borro dell'Ornaccio. Individuati e denunciati i responsabili Tour in battello lungo l’Arno, dallo Scalo Roncioni fino a Bocca d’Arno e ritornoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Storie dal...