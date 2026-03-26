È stato annunciato l'avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere lungo la statale 115, nei pressi di Sciacca. Il cantiere è pronto a partire e i lavori sono previsti per una durata di circa quattro anni. Durante questo periodo, si prevedono disagi per gli automobilisti che percorrono questa tratta della strada statale.

Il cantiere è pronto a partire. Inevitabili, naturalmente, e non dureranno qualche mese, i disagi per quanti percorreranno la statale 115, all'altezza di Sciacca. L'Anas ha appalto i lavori per la demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere, lunga 280 metri, situata in territorio di Sciacca. La durata del cantiere sarà - stando alle previsioni - di 4 anni, per un investimento che supera i 16 milioni di euro. Durante l'intervento, per bypassare l'area interessata dal cantiere, la circolazione da e per Trapani attraverserà parte del centro abitato saccense, tra la contrada Ferraro e la via De Gasperi. Si temono congestioni stradali e ingorghi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Pronto a partire il cantiere per demolire e ricostruire la galleria Belvedere: 4 anni d'inferno sulla statale 115

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