L' Anas abbatte un muro sulla statale 115 senso unico alternato nella galleria Santa Domenica

L'Anas ha abbattuto un muro sulla statale 115, causando un senso unico alternato nella galleria Santa Domenica. L'intervento è stato necessario per permettere la demolizione di una parete che ostruiva la carreggiata. La modifica alla viabilità riguarda il tratto tra il km 205,1 e la galleria, nel comune di Palma di Montechiaro.

Per consentire lavori di abbattimento di un muro, Anas ha disposto un temporaneo senso unico alternato all’interno della galleria Santa Domenica, al km 205,1 della strada statale 115, nel territorio di Palma di Montechiaro. I lavori, eseguiti all’esterno della galleria al km 205,400, secondo quanto fa sapere la società, termineranno nel più breve tempo possibile. La ditta incaricata è già operativa sul posto, con l’assistenza dei tecnici Anas. La misura è stata adottata per agevolare la circolazione ed evitare la chiusura totale del tratto stradale. In relazione agli eventi alluvionali delle ultime settimane, Anas comunica che è in corso lo smaltimento dell’acqua accumulata nella parte sovrastante la galleria Santa Domenica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su santa domenica

Si segnala uno smottamento sulla strada statale Santa Cristina, al chilometro 16, nel comune di Moschiano, in provincia di Avellino.

Ultime notizie su santa domenica

