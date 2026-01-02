Pronostico Como-Udinese | altri tre punti per mettere pressione alle big

Per la diciottesima giornata di Serie A, il match tra Como e Udinese si disputa sabato alle 12:30. In questa occasione, analizzeremo statistiche, formazioni, pronostico e modalità di visione in diretta, offrendo un quadro completo per seguire l'incontro. Un risultato positivo potrebbe rappresentare un passo importante per entrambe le squadre nella loro stagione, con particolare attenzione alla possibilità di mettere pressione sulle squadre di vertice.

Como-Udinese è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Como di Cesc Fabregas inizia il 2026 in piena zona Europa: i lariani hanno 27 punti, sono sesti e devono pure recuperare una gara. I tifosi biancoblù non potevano sperare in un girone d’andata migliore di questo dopo che la proprietà in estate non aveva certo badato a spese per rinforzare ulteriormente la rosa. Sabato scorso Nico Paz e compagni sono tornati a vincere, strapazzando 3-0 il Lecce al “Via del Mare” al termine di una prestazione sontuosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

