Pronostico Sunderland-Liverpool | gli ultimi precedenti non contano

Da un lato il Liverpool cerca di risollevare una stagione complicata, dall’altro il Sunderland spera di portare a casa punti importanti. La partita, in programma mercoledì sera alle 21:15, apre la ventiseiesima giornata di Premier League. Nonostante i precedenti recenti non siano favorevoli, i Reds vogliono dimostrare di poter reagire e mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si presenta incerta, con il Liverpool che ha bisogno di punti e il Sunderland che vuole approfittare del momento.

Sunderland-Liverpool è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La stagione più complicata degli ultimi anni per il Liverpool. Dopo aver fatto quello che hanno voluto lo scorso anno, vincendo una Premier per distacco, la squadra di Slot, dopo l’ennesima sconfitta stagionale contro il Manchester City – sbattendo anche su un Donnarumma straordinario – non possono sbagliare nulla. Devono vincere il maggior numero di partite possibili per rientrare, anche se rimane assai complicato, dentro la lotta per un posto nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sunderland-Liverpool: gli ultimi precedenti non contano Approfondimenti su Sunderland Liverpool Pronostico Liverpool-Burnley: negli ultimi sei precedenti è finita sempre così Analisi del match Liverpool-Burnley, valida per la ventiduesima giornata di Premier League, in programma sabato alle 16:00. Pronostico Bologna-Inter: gli ultimi precedenti spaventano i nerazzurri Bologna-Inter si avvicina alle semifinali della Supercoppa Italiana 2025, un match che promette grande spettacolo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sunderland Liverpool Argomenti discussi: Pronostico Sunderland-Liverpool: analisi, quote e consigli; Pronostico Sunderland-Liverpool, le quote sorridono ai Reds ma...; Sunderland-Liverpool (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici; Sunderland Liverpool: probabili formazioni e pronostico 11/02/2026 - WordPress su Azure. Pronostico Sunderland-Liverpool, le quote sorridono ai Reds ma...Prosegue anche stasera il turno infrasettimanale di Premier League con il Liverpool, reduce dal ko nel recupero con il Manchester City, che prova a ritrovare il sorriso sul campo del Sunderland. tuttosport.com Pronostico Sunderland vs Liverpool – 11 Febbraio 2026La sfida del Premier League tra Sunderland e Liverpool si gioca l’11 Febbraio 2026 alle 21:15 nello storico Stadio of Light. Un appuntamento dal grande ... news-sports.it Sunderland-Liverpool (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/7W3o69t #scommesse #pronostici x.com #SunderlandBurnley Questa sera il Sunderland riceve il Burnley in un match che si preannuncia acceso. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.