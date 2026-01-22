Una frana ha investito un campeggio in Nuova Zelanda | almeno due morti e molti dispersi

Una frana ha colpito un campeggio a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, a causa delle intense piogge degli ultimi giorni. L’incidente ha provocato almeno due vittime e numerosi dispersi. La zona è attualmente oggetto di operazioni di soccorso e verifiche per valutare l’entità dei danni e le eventuali altre persone coinvolte.

Una frana ha travolto un campeggio a Mount Maunganui, nota località turistica nel nord della Nuova Zelanda; a causare lo smottamento, sarebbero state le forti piogge degli ultimi giorni. Il fango ha investito e schiacciato alcuni camper e un blocco di servizi igienici del campeggio Beachside, che si trova ai piedi del vulcano Monte Maunganui. Le persone già presenti sul luogo dell’incidente hanno iniziato subito a scavare per aiutare chi si trovava sotto le macerie, guidate dalle loro voci. Il comandante dei vigili del fuoco, William Pike, ha dichiarato: «La nostra prima squadra antincendio è arrivata ed è riuscita a sentire le stesse voci». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

