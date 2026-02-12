Tuchel è pronto a firmare un nuovo contratto per rimanere capo allenatore dell’Inghilterra

Thomas Tuchel ha deciso di restare sulla panchina dell’Inghilterra. Dopo settimane di voci e supposizioni, il tecnico tedesco ha trovato l’accordo per un nuovo contratto di altri due anni. La firma ufficiale è prevista a breve, mettendo fine alle incertezze sul suo futuro con la nazionale britannica.

2026-02-12 11:33:00 Breaking news: Thomas Tuchel firmerà un prolungamento del contratto di due anni come capo allenatore dell’Inghilterra, ponendo fine alle speculazioni sul suo futuro. L’attuale contratto di Tuchel sarebbe scaduto dopo la Coppa del Mondo di quest’estate negli Stati Uniti, Canada e Messico e lui era già stato collegato alla successione al Manchester United. Ma notizie diffuse questa mattina suggeriscono che il tedesco è pronto a impegnare il suo futuro a breve termine con i Tre Leoni e guidare il paese al Campionato Europeo 2028 che sarà co-ospitato dall’Inghilterra, insieme a Scozia, Galles e Repubblica d’Irlanda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Thomas Tuchel pronto a prolungare la sua permanenza in Inghilterra e a firmare un nuovo contratto fino al 2028Secondo alcune indiscrezioni, Thomas Tuchel sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto con l'Inghilterra che lo terrà alla guida dei Three Lions fino alla fine della corsa al titolo europeo nel 2028. goal.com

Inghilterra al Mondiale con Tuchel, ma i tifosi lo burlano: È umorismo britannico, lo accettoAl contrario del Portogallo, l'Inghilterra ha potuto festeggiare in anticipo la qualificazione al Mondiale 2026. E senza subire alcuna rete. Thomas Tuchel, CT dei Tre Leoni, è intervenuto a BBC Radio ... tuttomercatoweb.com

