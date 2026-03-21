Tuchel porterà ai Mondiali con l'Inghilterra Jason Steele del Brighton | non per giocare

Thomas Tuchel ha inserito il portiere del Brighton Jason Steele nella lista dei convocati dell'Inghilterra per le prossime amichevoli contro Uruguay e Giappone. Steele sarà presente ai Mondiali, ma non ha intenzione di scendere in campo durante le partite. La sua presenza è stata confermata senza che ci siano possibilità di utilizzo durante le gare.

Thomas Tuchel ha incluso il portiere del Brighton Jason Steele nella lista dei convocati dell'Inghilterra per le amichevoli con Uruguay e Giappone, ma già è sicuro che non giocherà neanche un minuto. È presente per lo stesso motivo per cui il CT lo porterà anche ai Mondiali la prossima estate: allenare gli altri portieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Perché Tuchel ha rinnovato con l'Inghilterra? I motivi e i retroscena dietro la scelta del ctThomas Tuchel ha assunto la guida dell’Inghilterra nell’ottobre 2024 con un contratto iniziale di 18 mesi, mirando al Mondiale 2026. L’Iran pronto a rinunciare ai Mondiali dopo l’inizio del conflitto con gli USA: c’è già il sostitutoIl conflitto che sta coinvolgendo Iran, Stati Uniti e Israele, sta mettendo a serio rischio la partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali... Contenuti utili per approfondire Inghilterra Jason Steele Discussioni sull' argomento Inghilterra, l'era Tuchel entra nel vivo: 35 convocati e colpi di scena verso il Mondiale; Alexander-Arnold escluso: Tuchel convoca un'Inghilterra a 35 per le amichevoli di marzo. Tuchel porterà ai Mondiali con l’Inghilterra Jason Steele del Brighton: non per giocareThomas Tuchel ha incluso il portiere del Brighton Jason Steele nella lista dei convocati dell'Inghilterra per le amichevoli con Uruguay e Giappone, ma ... fanpage.it Inghilterra, i pre convocati di Tuchel per il Mondiale: la lista completa tra grandi ritorni ed esclusioni eccellentiInghilterra, i pre convocati di Tuchel per il Mondiale: la lista completa tra grandi ritorni ed esclusioni eccellenti ... calcionews24.com