Il match tra Celta Vigo e Lille, valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si disputa giovedì alle 21. La partita si svolge nel rispetto delle norme sportive e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, si analizzano le probabili formazioni e il pronostico, considerando il fattore campo come elemento determinante.

Celta Vigo-Lille è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono due gli scontri diretti, nella storia, tra queste due formazioni. Entrambi nel 2019. E in entrambe le occasioni il fattore campo ha fatto la differenza. Una storia che si ripeterà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Appaiate nei posti complicati della classifica di Europa League, Celta Vigo e Lille vorrebbero dare una scossa a questa campagna europea. Ma solamente gli spagnoli, al momento, hanno davvero l’opportunità di farlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Celta Vigo-Lille: fattore campo sempre decisivo

Leggi anche: Pronostico Rennes-Strasburgo: fattore campo sempre decisivo

Pronostico Corinthians-Vasco da Gama: il fattore campo decisivoLa finale di Coppa del Brasile tra Corinthians e Vasco da Gama si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì, con il fattore campo che potrebbe fare la differenza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos freme per u...; Pronostico Celta Vigo-Lille 22 Gennaio: chi sbaglia è perduto; Celta de Vigo vs LOSC Lille Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Europa League 22-01-2026; RC Celta de Vigo - Lille OSC Pronostico e confronto quote 22.01.2026.

Pronostico Celta Vigo-Lille: fattore campo sempre decisivoCelta Vigo-Lille è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Celta Vigo vs Lilla – 22 Gennaio 2026Alle 21:00 del 22 Gennaio 2026 lo Stadio Abanca-Balaídos ospiterà una sfida intensa di UEFA Europa League tra Celta Vigo e Lilla. Si tratta di un confronto ... news-sports.it

A fine contratto , Mingueza fa gola. La Juventus potrebbe anticipare il suo arrivo per beffare la concorrenza ma il Celta Vigo è poco restio all'idea, dovendo il 50% dell'incasso al Barcellona. - facebook.com facebook