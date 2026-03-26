Domani si gioca la partita tra la nazionale turca e quella rumena, decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La sfida prevede l’analisi dei probabili marcatori e dei tiri in porta, elementi che potrebbero influenzare l’esito dell’incontro. La gara si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti necessari per avanzare nel torneo.

Turchia-Romania è una gara che mette in palio un posto nei prossimi Mondiali: ecco marcatore e tiri in porta La Turchia di Vincenzo Montella ha ottime possibilità, non solo per via del fatto che giochi in casa ma anche per via della qualità dei suoi uomini, di eliminare la Romania in questa semifinale per i prossimi Mondiali e andare quindi a giocarsi all’ultimo atto il pass per la qualificazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono dei giocatori dentro la nazionale turca che fanno la differenza, gente che sa benissimo qual è il proprio ruolo anche in questa squadra. E siccome vediamo appunto i padroni di casa decisamente favoriti, è evidente che i nostri pronostici sugli uomini decisivi pendano da una sola parte, quella appunto turca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Turchia-Romania: marcatore e tiri in porta

Articoli correlati

Leggi anche: Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta

Pronostici Galatasaray-Juventus, marcatore e tiri in portaNon sarà semplice per la Juventus riuscire ad avere la meglio sul campo del Galatasaray.

Tutto quello che riguarda Pronostici Turchia Romania marcatore e...

Temi più discussi: Pronostico Turchia-Romania: Calhanoglu si carica sulle spalle i suoi, a quanto è dato il gol; Pronostico Turchia - Romania - Mondiali; Pronostico Turchia-Romania: Playoff Mondiali (26.03.2026); Pronostico Turchia - Romania con quote del match di qualificazioni mondiali 26-03-26.

Pronostico Turchia-Romania: Montella può sorridereTurchia-Romania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Turchia-Romania: Calhanoglu si carica sulle spalle i suoi, a quanto è dato il golSfida cruciale per la Turchia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: ecco a quanto è dato il gol di Calhanoglu con la Romania ... msn.com

Turchia-Romania (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa favoriti a Istanbul ift.tt/K3McSUI #scommesse #pronostici x.com

L'orgoglio di Gattuso, l'ignavia del Sistema che lascia sola la Nazionale In vista del playoff mondiale che il 26 marzo a Istanbul, Besiktas Park Stadium, opporrà la Turchia alla Romania, il ct Vincenzo Montella ha chiesto e ottenuto l'anticipo a metà settimana de - facebook.com facebook