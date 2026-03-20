Project Hail Mary debutto da record | Ryan Gosling batte anche Oppenheimer

Il film di fantascienza prodotto da Amazon MGM Studios e diretto da Phil Lord e Christopher Miller ha registrato un debutto record negli Stati Uniti, superando anche le performance di Oppenheimer. La pellicola, intitolata Project Hail Mary, è arrivata nelle sale all'inizio del fine settimana e ha già riscosso un grande successo al botteghino. Il film rappresenta un evento importante nel panorama cinematografico del 2026.

Il cinema originale segna un punto decisivo nel 2026. Project Hail Mary, l’attesissimo sci-fi targato Amazon MGM Studios e diretto dal duo Phil Lord e Christopher Miller, si avvia a dominare il Box Office USA già dalle prime ore di programmazione di questo nuovo weekend. Secondo i dati riportati da Deadline, le anteprime del film hanno incassato oltre 11 milioni di dollari, superando i 10,5 milioni totalizzati da un kolossal del calibro di Oppenheimer di Christopher Nolan. Si tratta del miglior risultato dell’anno finora, staccando nettamente altri titoli attesi come Scream 7 (7,8 milioni) e F1 (10 milioni). Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione di Project Hail Mary, l’impatto visivo e la performance di Ryan Gosling sono i veri motori di questo successo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Project Hail Mary, debutto da record: Ryan Gosling batte anche Oppenheimer Articoli correlati L'Ultima Missione: Project Hail Mary, l'avventura spaziale con Ryan Gosling al cinema da oggiRyan Gosling si impegna a salvare il mondo insieme a un tenero amico nell'avventura galattica di Phil Lord e Christopher Miller, al cinema da oggi,... Ryan Gosling nel nuovo film ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’Il final trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man – Un nuovo universo) con... Altri aggiornamenti su Project Hail Mary Temi più discussi: L’ultima missione: Project Hail Mary (2026), la recensione di Valerio Sammarco; Project Hail Mary, quando esce in Italia il nuovo film con Ryan Gosling; L’ultima missione: Project Hail Mary, ecco il cast del film; L'Ultima Missione: Project Hail Mary, l’autore del romanzo svela se è al lavoro sul sequel. L’ultima missione: Project Hail Mary e le altre novità al cinema del weekendL'ultima missione: Project Hail Mary è il titolo di maggior richiamo tra quelli usciti nelle sale italiane in vista del weekend. Il carnet ... spettakolo.it L'ultima missione: Project Hail Mary è il film più amato di sempre di Ryan Gosling? Il nuovo recordProject Hail Mary conquista già Rotten Tomatoes: record per Ryan Gosling tra pubblico e critica prima ancora dell’uscita globale. tag24.it Project Hail Mary riesce a fare la stessa cosa che più di dieci anni fa aveva già fatto The Martian: raccontare una storia di fantascienza e di pura esplorazione, dove il protagonista deve impegnarsi per trovare una soluzione a un problema e l'idea di ignoto non - facebook.com facebook L’ultima missione: Project Hail Mary, trama e recensione del #film in uscita oggi al cinema x.com