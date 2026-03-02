Quell' impalcatura strozza la Sagra | scatta il piano d' emergenza per i bus del Mandorlo in fiore

A Agrigento, durante il Mandorlo in Fiore, le strade saranno interessate da un problema imprevisto legato a un'impalcatura dell'ex ospedale di via Atenea, attualmente sotto sequestro giudiziario. La presenza della struttura ha costretto l'ente organizzatore a predisporre un piano d'emergenza per il trasporto pubblico locale, specificamente rivolto ai bus destinati al servizio del corteo e degli eventi della festa.

Il Mandorlo in Fiore si prepara a invadere le strade di Agrigento, ma quest'anno la festa dovrà fare i conti con un ostacolo imprevisto: l'impalcatura dell'ex ospedale di via Atenea che è sotto sequestro giudiziario e dunque impossibile da rimuovere. E proprio quell'impalcatura è un ostacolo per.