Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze | scoppia la protesta nelle scuole superiori di Frosinone

Al rientro dalle vacanze natalizie, le scuole superiori di Frosinone affrontano un problema legato al riscaldamento, che ha portato a proteste tra studenti e insegnanti. La situazione, già critica, sta assumendo un rilievo politico e sindacale, evidenziando le difficoltà di garantire un ambiente scolastico confortevole e sicuro per tutta la comunità scolastica.

Il rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia si sta trasformando in un caso politico e sindacale nelle scuole superiori del capoluogo ciociaro. Da giorni, studenti e famiglie denunciano temperature polari all'interno degli istituti, puntando il dito contro la gestione degli impianti di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Guasti al riscaldamento e aule fredde: la situazione nelle scuole superiori del novarese Leggi anche: L’80% degli studenti ha patito il freddo al rientro dalle vacanze: impianti spenti o malfunzionanti nelle scuole italiane. Indagine Skuola.net su 1.200 giovani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di Frosinone; Anno nuovo, scuole al gelo: a lezione col cappotto, aule chiuse, studenti “evacuati”; Scuole al gelo: al rientro dalle vacanze si riaccende l’emergenza ‘freddo’; Rientro a scuola al gelo: otto alunni su dieci hanno sofferto il freddo in aula, molti seguono le lezioni con il cappotto. Anno nuovo, scuole al gelo: a lezione col cappotto, aule chiuse, studenti “evacuati”. L’inverno in classe da Torino a Caserta - Termosifoni spenti, caldaie in blocco e infiltrazioni: il freddo mette in ginocchio gli istituti scolastici al rientro dopo le festività ... ilfattoquotidiano.it

Scuole al gelo: otto studenti su dieci hanno sofferto il freddo al rientro in classe - che gli alunni hanno dovuto affrontare al loro rientro a scuola dopo le vacanze di Natale. tgcom24.mediaset.it

Scuole al gelo dopo le vacanze, campanella rimandata: in Piemonte il rientro passa dai termosifoni rotti - Aule a 12 gradi e lezioni sospese ad Arborio, mentre altri istituti fanno i conti con guasti e ripartenze difficili ... giornalelavoce.it

Aule al gelo Sicilia24 vi aspetta tutti i giorni alle 9:30, 10,30, 14:00, 15:00, 19:00, 00:00, 01:00 su Telecolor - Canale 11 #news #sicilia #sicilia24 #informazione #telegiornale - facebook.com facebook

Anno nuovo, scuole al gelo: a lezione col cappotto, aule chiuse, studenti “evacuati”. L’inverno in classe da Torino a Caserta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.