Gli studenti di Chiara Mocchi la prof accoltellata a Trescore | Un’insegnante bravissima Severa? Sì per il nostro bene

Gli studenti di Chiara Mocchi, l’insegnante ferita a coltellate a Trescore, hanno descritto l’insegnante come competente e severa, ma sempre con l’intento di aiutare. Un giovane intervistato ha affermato che, pur essendo rigida, la sua severità era giustificata. La docente è stata colpita durante un episodio ancora oggetto di indagine, che ha portato all’arresto di un ragazzo coinvolto.

“Era brava, era un po’ rigida sì ma lo faceva per il nostro bene”, dice un ragazzo all’esterno dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove l’insegnante di francese Chiara Mocchi è stata accoltellata da uno studente di terza media. Operata al Papa Giovanni, ora la 57enne è ricoverata in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. Fuori da scuola, è un viavai di persone, tra ex alunni, genitori, cronisti e passanti. Trescore è un piccolo centro finito in pochi minuti sotto i rilfettori della cronaca nazionale e, come sempre in questi casi, tutti si chiedono come sia potuto accadere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli studenti di Chiara Mocchi, la prof accoltellata a Trescore: “Un’insegnante bravissima. Severa? Sì, per il nostro bene” Articoli correlati Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioBergamo, 25 marzo 2026 – Tragedia sfiorata in una scuola della Bergamasca: un’insegnante, Chiara Mocchi, è stata accoltellata da uno studente di 13... È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). Contenuti utili per approfondire Chiara Mocchi Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Il sesso e gli italiani, boom dei rapporti a tre. Femmine più precoci dei maschi, solo 6 uomini su 10 capiscono il no di una donna. Gli studenti di Chiara Mocchi, la prof accoltellata a Trescore: Un’insegnante bravissima. Severa? Sì, per il nostro beneRagazzi e genitori concordano sul valore umano e professionale della professoressa 57enne aggredita da un alunno di terza media. La collega sconvolta: Una persona eccezionale ... ilgiorno.it È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo) ... fanpage.it Uno studente di terza media dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la sua professoressa di francese, la cinquantasettenne Chiara Mocchi. La donna, colpita al collo, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’osped - facebook.com facebook Le lingue, la poesia, la musica. Chi è Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di 13 anni x.com