Prof accoltellata da uno studente di 13 anni a Trescore | choc a scuola cosa è successo davvero

A Trescore Balneario una docente è stata accoltellata da uno studente di 13 anni durante le lezioni. L’episodio ha causato sconcerto tra studenti e insegnanti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulle circostanze che hanno portato all’aggressione. La ricostruzione dei fatti è in corso da parte delle autorità competenti.

Cosa è successo a Trescore Balneario: la ricostruzione dell’aggressione a Chiara Mocchi. Un’aggressione che lascia senza fiato e che riapre ferite profonde nel sistema scolastico italiano. Una insegnante di 57 anni, Chiara Mocchi, è stata accoltellata da uno studente di appena 13 anni all’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. I fatti si sono consumati intorno alle 7.45 del mattino, poco prima dell’inizio delle lezioni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – che frequenta la terza media – avrebbe colpito la docente, insegnante di lingue straniere, con un’arma da taglio in un corridoio del primo piano, davanti ad alcune aule. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Prof accoltellata da uno studente di 13 anni a Trescore: choc a scuola, cosa è successo davvero Articoli correlati È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). Prof accoltellata a Trescore Balneario vicino Bergamo fuori dalla scuola, è grave: fermato uno studente 13enneUna professoressa di 57 anni è stata accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni in un istituto comprensivo di Trescore Balneario,... Altri aggiornamenti su Prof accoltellata Temi più discussi: Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: Salvata da trasfusione in elicottero; Ancona, entra in aula e viene fermato dal prof: lo studente lo stende con un pugno; Carlo Verdone: Mi hanno staccato e riattaccato le anche. Il dolore mi aveva bloccato anche il cervello; Il sesso e gli italiani, boom dei rapporti a tre. Femmine più precoci dei maschi, solo 6 uomini su 10 capiscono il no di una donna. Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, fermato: lei è in terapia intensiva. Il ragazzo bloccato da un altro insegnanteUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it Gli studenti di Chiara Mocchi, la prof accoltellata a Trescore: Un’insegnante bravissima. Severa? Sì, per il nostro beneRagazzi e genitori concordano sul valore umano e professionale della professoressa 57enne aggredita da un alunno di terza media. La collega sconvolta: Una persona eccezionale ... ilgiorno.it Si chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni, che è stata accoltellata da uno studente di 13 anni nella scuola "Leonardo da Vinci" La 57enne è ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - facebook.com facebook Prof accoltellata, l’allarme di #Valditara: “Fatto grave, ora norme contro criminalità giovanile”!! Ma non avete fatto un recente #decretosicurezza proprio sui coltelli! Non servono altre norme, serve applicare quelle che ci sono!! x.com