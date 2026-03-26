Una docente è stata accoltellata e, in una lettera inviata al suo avvocato, ha espresso la volontà di continuare a sostenere il ragazzo coinvolto, affermando che forse non comprende completamente il motivo dell'aggressione. La donna si è rivolta anche ai suoi studenti, chiedendo loro di rimanere vicini al giovane. Le sue parole sono state rese note durante le indagini sulla vicenda.

Una lettera, quella che il 13enne di Trescore Balneario nella Bergamasca ha scritto il giorno prima di entrare a scuola e accoltellare la professoressa di francese. Una lettera quella che Chiara Mocchi, l'insegnante ricoverata in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha dettato al suo legale con quel poco di voce che ha dopo essere stata colpita con una lama a collo e torace. Un lungo testo in cui, dopo aver ringraziato tutti - dai sanitari ai familiari fino alla scuola - per la vicinanza, si è raccomandata con i suoi alunni: "Non fermatevi, non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura". E poi ha aggiunto: "Nel cuore non porto né rabbia né paura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prof accoltellata, le prime parole: "Stare vicini al ragazzo che mi ha colpito, forse non sa nemmeno perché"

Articoli correlati

Prof accoltellata, le prime parole: "Stiamo vicini al ragazzo che mi ha colpito, forse non sa nemmeno perché"Una lettera, quella che il 13enne di Trescore Balneario nella Bergamasca ha scritto il giorno prima di entrare a scuola e accoltellare la...

Le prime parole della prof accoltellata: «Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, forse senza sapere perché»Oggi, 26 marzo, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di terza media, a Trescore, è stata trasferita dalla Terapia Intensiva...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prof accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Studente delle medie accoltella insegnante davanti a scuola a Bergamo, la prof è grave; La prof accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni: Bergamo è sotto choc.

Tornerò a insegnare, le prime parole della prof accoltellata a Trescore balneario da un alunno di 13 anniLe parole sono state dettate dalla professoressa Chiara Mocchi, poco dopo il suo risveglio nel letto d'ospedale, e messe per iscritto dal suo avvocato ... fanpage.it

Prof accoltellata, le prime parole: Stiamo vicini al ragazzo che mi ha colpito, forse non sa nemmeno perchéProf accoltellata, le prime parole: Stiamo vicini al ragazzo che ...Chiara Mocchi ha dettato una lunga lettera al suo legale. E si è rivolta anche ai suoi alunni: Non fermatevi, non arrendetevi ... tgcom24.mediaset.it

La lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata ieri a Trescore Balneario. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei lo - facebook.com facebook

Le prime parole della prof accoltellata: «Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, forse senza sapere perché» x.com