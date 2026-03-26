Prof accoltellata il legale | Tredicenne seguito da uno psicologo per il rapporto conflittuale con la docente

Una docente è stata accoltellata e ora si indaga sulle circostanze dell'aggressione. Secondo il legale del docente, il ragazzo coinvolto ha tredici anni ed è seguito da uno psicologo a causa di un rapporto conflittuale con la docente. L'avvocato ha aggiunto che il minore presenta un atteggiamento distaccato dalla realtà, potenzialmente influenzato da soggetti conosciuti tramite i social network.

Potrebbe "essere stato fortemente influenzato da terzi" lo studente di terza media che in una scuola della provincia di Bergamo, ha accoltellato una insegnante ferendola in modo grave. È il "timore" del legale della famiglia del tredicenne, avvocato Carlo Foglieni, dopo che, "in sede di interrogatorio, il ragazzo appariva come distaccato dalla realtà". In tale prospettiva, "la famiglia auspica che le indagini possano approfondire con la massima attenzione l'eventuale ruolo di soggetti conosciuti dal minore attraverso i social network", aggiunge il legale, che invita a porre attenzione anche sulla assenza di controlli negli acquisti online di oggetti potenzialmente pericolosi anche da parte di giovanissimi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prof accoltellata, il legale: "Tredicenne seguito da uno psicologo per il rapporto conflittuale con la docente" Articoli correlati Orrore davanti a scuola: docente accoltellata da uno studente tredicenneBergamo - Aggressione improvvisa davanti a un istituto nel Bergamasco: insegnante ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. Docente accoltellata a Trescore Balneario da alunno tredicenne: il ragazzo non è imputabile, la Procura dei minori deciderà sulle misure di sicurezzaStudente tredicenne accoltella un'insegnante a Trescore Balneario: non imputabile, la Procura dei minori di Brescia valuta le misure di sicurezza... Altri aggiornamenti su Prof accoltellata Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Prof accoltellata a scuola, il sospettato è uno studente di 13 anni; Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario da uno studente, il 13enne ha ripreso tutto col telefonino; Prof accoltellata, materiale potenzialmente esplosivo a casa del 13enne che l’ha ferita. Chiara Mocchi, la prof accoltellata: «Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, non porto rabbia». Il legale del 13enne: distaccato dalla realtàLettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata ieri a Trescore Balneario. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. msn.com La lettera della prof accoltellata a scuola: Eccomi qui, sono ancora viva ma non provo né rabbia né paura, e quando potrò tornerò in classeTrescore Balneario, le parole commosse e piene di gratitudine della prof di francese Chiara Mocchi a tutti coloro che in queste drammatiche ore le hanno espresso affetto, vicinanza e solidarietà, a co ... quotidiano.net Le prime parole della prof. accoltellata: «Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte» La lettera aperta della docente aggredita dallo studente facebook #ignotox Prof.ssa accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: "Le piace umiliarmi, la ucciderò". x.com