Un'aggressione si è verificata questa mattina davanti a una scuola nel Bergamasco, dove uno studente di tredici anni ha ferito gravemente una docente con un coltello. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull’accaduto.

Bergamo - Aggressione improvvisa davanti a un istituto nel Bergamasco: insegnante ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. Indagini in corso sul gesto isolato Una insegnante di 57 anni è stata gravemente ferita nella mattinata di oggi dopo essere stata accoltellata da un alunno di 13 anni all’esterno di un istituto comprensivo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale con l’elisoccorso, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso il Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – studente della terza media – avrebbe colpito la docente al collo e all’addome. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Orrore davanti a scuola: docente accoltellata da uno studente tredicenne

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Vedo questa foto. Leggo questo articolo. E resto senza parole davanti a due esseri innocenti a cui è stata tolta la vita l'ennesima volta senza alcuna ragione. Non userò mezze frasi... (Continua sugli altri miei social). #orrore #cani #news #amicidelluomo #bam x.com

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