Decreto sicurezza le opposizioni | Dal governo solo repressione e propaganda

Il governo ha appena approvato il nuovo decreto sicurezza, con misure che rafforzano l’ordine pubblico e le tutele alle forze dell’ordine. Le opposizioni criticano duramente, accusando il governo di puntare solo sulla repressione e sulla propaganda. La polemica è aperta e i partiti di opposizione promettono di continuare a opporsi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.