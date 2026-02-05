Decreto sicurezza le opposizioni | Dal governo solo repressione e propaganda

Il governo ha appena approvato il nuovo decreto sicurezza, con misure che rafforzano l’ordine pubblico e le tutele alle forze dell’ordine. Le opposizioni criticano duramente, accusando il governo di puntare solo sulla repressione e sulla propaganda. La polemica è aperta e i partiti di opposizione promettono di continuare a opporsi.

Il governo ha approvato il decreto Sicurezza con misure immediate su ordine pubblico, migranti e tutele alle forze dell'ordine, dopo le modifiche richieste dal Quirinale. E mentre la maggioranza rivendica una risposta concreta alla criminalità, le opposizioni denunciano una deriva repressiva e l'assenza di soluzioni strutturali.

