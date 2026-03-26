Prof accoltellata a Bergamo ecco perché il 13enne non è imputabile

A Bergamo un'operatrice sanitaria è stata accoltellata in un episodio che coinvolge un ragazzo di 13 anni. La legge italiana considera i minori fino a 14 anni incapaci di intendere e di volere, quindi il giovane non è imputabile per l'aggressione avvenuta. La vicenda è oggetto di approfondimento legale per chiarire le responsabilità e le conseguenze.

Il gravissimo episodio avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata ferita da un suo studente di tredici anni, riaccende il dibattito su un principio cardine del nostro ordinamento: l'imputabilità dei minori. Nonostante la natura violenta del gesto, infatti, il ragazzo non potrà essere sottoposto a un processo penale.?Il motivo risiede nell'articolo 97 del Codice Penale, che fissa a 14 anni la soglia anagrafica sotto la quale un soggetto è considerato per legge incapace di intendere e di volere, e dunque non punibile dallo Stato. La norma presuppone che, sotto tale età, non vi sia ancora la maturità psichica necessaria per comprendere appieno il valore sociale e le conseguenze penali delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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