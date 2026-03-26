Prof accoltellata a Bergamo ecco la maglietta con la scritta Vendetta e le armi del 13enne – La foto

Una docente è stata accoltellata mercoledì 25 marzo in una scuola media a Trescore Balneario. Sul luogo dell’incidente sono state trovate una maglietta bianca con la scritta rossa « Vendetta » e le armi usate dal ragazzo di 13 anni. Il fatto è stato diffuso dal Tg1, che ha mostrato l’immagine dell’indumento e delle armi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

Il Tg1 ha diffuso l’immagine di una maglietta bianca con la scritta « Vendetta » in rosso, insieme alle armi utilizzate dal tredicenne che mercoledì 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, nel corridoio del primo piano della scuola media a Trescore Balneario. La docente è ora fuori pericolo. Il ragazzo, studente di terza media, aveva preparato lo zaino come per andare a scuola, ma al posto dei libri aveva inserito una pistola scacciacani e in tasca si era infilato un coltello. Poi ha acceso il telefono e, in diretta social, ha trasmesso l’aggressione. Quello che troppe volte si è visto in tv nelle scuole degli Stati Uniti e che in Italia, fino ad oggi, non si era ancora affacciato. 🔗 Leggi su Open.online

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