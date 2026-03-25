Bergamo studente di terza media accoltella la prof a scuola | è grave Sulla maglietta del 13enne la scritta Vendetta

Un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello una docente di 57 anni davanti a una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, prima dell’ingresso degli studenti. La ragazza è stata trasferita in ospedale in condizioni considerate gravi. Sul suo maglietta, il giovane aveva scritto la parola “Vendetta”. L’episodio si è verificato davanti all’istituto comprensivo che comprende scuole elementari e medie.

Uno studente di 13 anni ha accoltellato la professoressa di francese 57enne Chiara Mocchi davanti all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), dove ci sono elementari e medie, prima dell’inizio delle lezioni. La docente è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove sta per essere operata d’urgenza. È in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Bergamo. L’aggressione. Il ragazzo – scrive la Repubblica – si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e con una maglietta con la scritta “Vendetta”, e avrebbe colpito con un coltello l’insegnante con alcuni fendenti alla gola e all’addome. 🔗 Leggi su Open.online

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