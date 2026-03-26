Dal battesimo di una nipote al "concerto di Sal Da Vinci": gli spostamenti del boss caudino tornano al centro dell'inchiesta. Mincione disponibile a collaborare: "Voglio tornare a testimoniare" San Martino Valle Caudina, 26 marzo 2026 - Il processo Zeus si celebra davanti al Tribunale collegiale di Benevento. L'imputato è Luigi Bisesto, di Sant'Agata de' Goti, accusato di associazione a delinquere di stampo camorristico — il 416 bis — con il ruolo di capo e promotore del clan che porta il suo nome. Le accuse comprendono anche estorsioni aggravate dal metodo mafioso e la gestione della cassa del sodalizio. La DIA di Napoli... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Processo "Zeus", la ex di Bisesto rompe il silenzio: "Ho le prove dei suoi spostamenti. Chiamate i colleghi di Zurigo"

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