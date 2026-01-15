Dopo due anni, Chiara Ferragni si esprime pubblicamente sulla vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta. Attraverso i social, la influencer ha confermato di aver pagato, chiesto scusa e di voler guardare avanti, condividendo un messaggio di chiarezza e determinazione ai suoi follower.

Dopo due anni di attesa, Chiara Ferragni torna a parlare pubblicamente della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta, affidando ai social un messaggio diretto rivolto ai suoi follower. La chiusura del procedimento giudiziario. « Il procedimento a mio carico si è concluso con un proscioglimento ». È da qui che parte il lungo post pubblicato su Instagram dall'imprenditrice digitale. Ferragni sottolinea come il giudice abbia stabilito che non esistevano nemmeno le basi per avviare un processo penale, chiarendo in modo definitivo la sua posizione sul piano giudiziario. Una precisazione che l'influencer definisce tecnica ma fondamentale, perché mette un punto fermo su una vicenda diventata di dominio pubblico e che per molto tempo ha alimentato discussioni e polemiche.

© Dayitalianews.com - Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il processo: «Ho pagato, ho chiesto scusa e ora vado avanti»

