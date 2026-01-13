Nuove denunce contro Signorini ho prove terrificanti | Fabrizio Corona rompe il silenzio in tv

Fabrizio Corona torna a parlare in televisione, condividendo nuove accuse contro Signorini. Attraverso chat, messaggi e altri materiali, l’ex paparazzo sostiene di possedere prove che potrebbero mettere in discussione il presunto “sistema Signorini”. La vicenda si sviluppa nel contesto di un approfondimento sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e delle sue figure più influenti.

Ospite di Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, Fabrizio Corona ha parlato del presunto "sistema Signorini": «Chat, messaggi e materiale che dimostrano tutto». Spunta una nuova denuncia e altre due sarebbero pronte

Signorini si difende davanti ai pm: 'Da me no violenze né estorsione'; Alfonso Signorini è stato sentito dai pm in procura: Non ho commesso nessuna violenza; Alfonso Signorini interrogato dai pm a Milano: «Non ho commesso nessuna violenza né estorsione, vogliono distruggermi; Alfonso Signorini in Procura respinge le accuse di Antonio Medugno: «Mai violenze, né estorsioni.

