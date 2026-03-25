Roseto Valfortore rivive la Passione | il 3 aprile la storica Processione del Venerdì Santo

Il 3 aprile si terrà a Roseto Valfortore la tradizionale processione del Venerdì Santo, un evento che si svolge da molti anni nella cittadina. La manifestazione prevede il passaggio di gruppi religiosi e l’uscita di statue e simboli legati alla Passione di Cristo. La processione si svolge nel centro storico e coinvolge numerosi partecipanti e spettatori della zona.

La manifestazione nasce nel 1844 all’interno della Congrega della Madonna del Carmine, fondata pochi anni prima, nel 1829. Da allora la processione è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di coinvolgere l’intera comunità e di tramandare di generazione in generazione un patrimonio di fede, cultura e identità locale. La processione si svolge tradizionalmente nella mattinata del Venerdì Santo e rappresenta, con grande intensità emotiva, i momenti della Passione di Cristo. Il corteo prende avvio dalla chiesa di Santa Maria Lauretana e attraversa le vie del paese con una scenografia suggestiva che coinvolge figuranti, statue sacre e simboli della Passione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Roseto Valfortore rivive la Passione: il 3 aprile la storica Processione del Venerdì Santo Articoli correlati Leggi anche: Via Matris a Torre del Greco: processione degli Incappucciati per il Venerdì Santo. Nasce da Roseto Valfortore la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni: otto comuni insieme per il cicloturismo e la mobilità sostenibileNasce da Roseto Valforotre la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni: otto comuni insieme per il cicloturismo e la mobilità sostenibile "Otto... Aggiornamenti e notizie su Roseto Valfortore Temi più discussi: LA CURA in altri quattro comuni di Capitanata. Assistenza psicologica, legale, socio-sanitaria per i Caregiver Familiari; AM Service, Noi Moderati: Serve atto blindato, altrimenti paralisi al TAR. ???????: ?????? ??? ???’ ??????????? ????? ???????? ?? ??????????’ ? ??????????? ????????; Roseto Valfortore rivive la Passione: il 3 aprile la storica Processione del Venerdì Santo. Home // Cronaca // Nasce da Roseto Valfortore la rete ciclabile intercomunale dei Monti DauniOtto Comuni dei Monti Dauni uniti per creare una rete di percorsi ciclabili intercomunali, promuovere il cicloturismo e valorizzare borghi ... statoquotidiano.it La Regione approva gemellaggio tra Roseto Valfortore (Foggia) e Roseto Pennsylvania (Usa)ROSETO VALFORTORE (FG) – Una nota del piccolo Comune del Foggiano informa che «sono due, nel mondo, i paesi dei rosetani: il primo si trova sui Monti Dauni, a trenta chilometri da Foggia, e si chiama ... lagazzettadelmezzogiorno.it C'era un tempo in cui le case parlavano tra loro, le porte restavano socchiuse e la quotidianità aveva il sapore delle cose vere (Roseto Valfortore, anno 1983) Ph: Faust M Sabatino #PugliaExperience #bandieraarancione #provinciadifoggia #PugliaDaScoprir - facebook.com facebook