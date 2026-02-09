Dedicato al vero amore il nuovo singolo di Gianni Fiorellino

Gianni Fiorellino torna con un nuovo singolo dedicato all’amore. Esce proprio in vista di San Valentino, intitolato

Esce in occasione di San Valentino Comme si bella, il nuovo singolo di Gianni Fiorellino, lanciato questo weekend per l’etichetta Zeus Record. Il musicista e cantante partenopeo, ormai noto nel panorama pop-rock melodico contemporaneo, torna con un brano che si identifica come un’appassionata.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

“Comme si bella”, in uscita il nuovo singolo di Gianni Fiorellino

Gianni Fiorellino torna con un nuovo singolo che si intitola “Comme si bella”.

Silvia Urras presenta il brano “Si n’ata cosa”, un inno all’amore universale prodotto artisticamente da Gianni Fiorellino

Silvia Uras lancia il suo nuovo singolo “Si n’ata cosa”, un brano che celebra l’amore senza confini.

Gianni Fiorellino in concerto a torre annunziata provincia di Napoli

Video Gianni Fiorellino in concerto a torre annunziata provincia di Napoli

