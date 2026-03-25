Italia-Irlanda del Nord le probabili formazioni dei playoff Mondiali | le scelte di Gattuso

L'Italia si prepara ad affrontare l'Irlanda del Nord nella prima partita dei playoff per i Mondiali. La formazione azzurra presenta alcuni dubbi in difesa, mentre in attacco sono confermati Kean e Retegui. La sfida si svolgerà in un clima di attesa e tensione prima del calcio d'inizio.

L'Italia affronta l'Irlanda del Nord della prima partita dei playoff per la qualificazione ai Mondiali: dubbi in difesa per Gattuso, Kean e Retegui in attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Playoff Mondiali 2026: I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord ITALIA, CHI CONVOCA GATTUSO IL TOTO-NOMI PER I PLAYOFF MONDIALI | DENTRO IL GIOCO Contenuti utili per approfondire Italia Irlanda del Nord le probabili... Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia-Irlanda del Nord, O'Neill: 'Ci crediamo anche se sappiamo che sarà difficile'; Italia-Irlanda del Nord, paura e speranza: ci si può fidare, ma solo di Gattuso. Rino si gioca tutto; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione. Italia, Calafiori: Con l'Irlanda del Nord dipende tutto da noi, dobbiamo essere positiviSi avvicina il playoff con l'Irlanda del Nord e il difensore della Nazionale ha parlato in conferenza stampa: Dobbiamo essere positivi, dipende più da noi che dagli altri. Giocare questa partita è un ... sport.sky.it Italia - Irlanda del Nord, scelto l'arbitro del match: c'è un precedenteSarà Danny Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord, sfida valida per il playoff dei Mondiali in programma giovedì 26 marzo alle 20.45 alla New Balance ... lalaziosiamonoi.it Italia-Irlanda del Nord vale tanto, tantissimo: nella Nazionale che ha in mente Gennaro Gattuso un posto in campo lo dovrebbe avere Riccardo Calafiori "Vogliamo tutti andare al Mondiale, è vero che sentiamo la pressione ma vogliamo trasformare le ener - facebook.com facebook #Bastoni, Mancini, #Tonali, Calafiori: le novità verso Italia-Irlanda del Nord, cosa filtra da Coverciano x.com