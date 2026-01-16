Email sui vaccini con indirizzi visibili | il Garante sanziona la scuola per violazione della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato una scuola per aver inviato un’email collettiva con indirizzi visibili, violando le norme sulla privacy. La comunicazione, riguardante gli adempimenti vaccinali, ha esposto i dati di circa 37 destinatari, evidenziando l'importanza di rispettare le procedure di protezione dei dati nelle comunicazioni scolastiche. Questa vicenda sottolinea l’importanza di adottare misure adeguate per tutelare la privacy degli utenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con una multa di 1.000 euro una scuola statale per aver inviato un’e-mail collettiva con oggetto “Adempimenti vaccinali relativi agli alunni minori di anni 16 – SOLLECITO”, lasciando visibili gli indirizzi e-mail dei circa 37 destinatari. Il messaggio era stato inviato a più famiglie per sollecitare la presentazione della documentazione vaccinale, come previsto dalla legge 1192017. Nonostante il testo non contenesse dettagli specifici sulla situazione sanitaria dei minori, il Garante ha ritenuto che l’associazione tra il destinatario e l’oggetto dell’e-mail configurasse una comunicazione illecita di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

