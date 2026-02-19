Privacy pubblicati online i nomi di 51 studenti con disabilità e gli orari dei GLO | multa di 10mila euro a una scuola

Il Garante per la protezione dei dati ha multato una scuola con 10 mila euro dopo aver pubblicato online i nomi di 51 studenti con disabilità e gli orari dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO). La causa è stata una violazione della privacy, avvenuta quando sono stati condivisi dati sensibili senza adeguate misure di sicurezza. La pubblicazione ha esposto gli studenti a rischi di discriminazione e molestie. La decisione arriva dopo un’indagine approfondita e si aggiunge alle recenti criticità sulla tutela dei dati degli studenti. La scuola dovrà ora adottare misure più rigorose.

Con provvedimento n. 64 del 29 gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con 10.000 euro un istituto tecnico per la pubblicazione online di una circolare contenente dati personali – anche relativi alla salute – di 51 studenti con disabilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Una petizione online degli studenti per chiedere di estendere gli orari d'apertura della biblioteca provinciale D'AnnunzioGli studenti di Pescara hanno lanciato una petizione online per chiedere di allungare gli orari della biblioteca D’Annunzio, attualmente aperta solo cinque ore a settimana. Scuola sanzionata dal Garante della Privacy: ha pubblicato i nomi degli studenti con i risultati delle prove intermedie, esiti finali e calendario degli esamiUna scuola superiore di Como ha pubblicato sul suo sito i nomi degli studenti con i risultati delle prove, gli esiti finali e il calendario degli esami. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Privacy, pubblicati online i nomi di 51 studenti con disabilità e gli orari dei GLO: multa di 10mila euro a una scuola; Comuni e privacy: senza regole interne la colpa non è mai di nessuno e prima o poi si presenta il conto; Privacy a scuola, Garante sanziona un Liceo per la pubblicazione online degli esiti delle prove della Maturità; Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online. Per far cancellare i contenuti che rappresentano forme di #cyberbullismo si può fare richiesta al titolare del trattamento o al gestore del sito o social dove sono pubblicati. Se la richiesta non viene soddisfatta, ci si può rivolgere al #GarantePrivacy gpdp.it/te x.com Annuncio di famiglia pubblicato con il consenso privacy e approvazione dei familiari di Antonio Garau facebook