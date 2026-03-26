Primo caso di aviaria in Italia Bassetti | È dietro l' angolo non giriamoci dall' altra parte

In Italia si è registrato il primo caso di influenza aviaria causato dal virus H9N2, coinvolgendo un paziente umano. Il medico genovese Matteo Bassetti ha dichiarato che il rischio di diffusione è vicino e ha invitato a prestare attenzione senza minimizzare la situazione. La scoperta rappresenta un episodio inedito nel paese e solleva preoccupazioni tra gli esperti sanitari.

Diagnosticato il primo caso umano di aviaria in Italia, l'avvertimento del medico genovese: "Bisogna potenziare i sistemi di sorveglianza e diagnostica" Arriva il primo caso umano di influenza aviaria in Italia causato da virus H9N2, e il medico genovese Matteo Bassetti esorta a non voltarsi dall'altra parte. "Tanto tuonò che piovve - commenta in un video diffuso sui social il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova -. Abbiamo in Italia il primo caso umano di influenza aviaria causato da un virus chiamato H9N2 che è simile ad altri virus aviari come H5N1". Il paziente, “ricoverato in Lombardia a Monza, non si è contagiato in Italia, ma a livello extraeuropeo”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Primo caso di aviaria in Italia, Bassetti: "È dietro l'angolo, non giriamoci dall'altra parte" Articoli correlati In Lombardia trovato il primo caso europeo di influenza aviaria H9, Bertolaso: “È un paziente arrivato dall’estero”In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. L’epidemiologo Rezza: “Caso lombardo è primo contagio umano da aviaria in Italia”Il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità identificato in un uomo in Lombardia, è “il primo... Approfondimenti e contenuti su Primo caso Temi più discussi: Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: Contratta all'estero; In Lombardia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria mai registrato in Italia; Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali; Virus influenza aviaria, un caso in Lombardia: è il primo in Europa. Caso di aviaria in Lombardia, il virologo: Contagio da contatto stretto con animali infettiL’esperto: Non ci sono evidenze di un passaggio da uomo a uomo. Il giovane, che ha contratto il virus in Africa, resta in isolamento al San Gerardo di Monza ... rainews.it Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaIdentificato in Italia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria. Si tratta di un uomo proveniente dall'Africa, dove è stato infettato dal ceppo H9N2 del virus, a bassa patogenicità. Le per ... msn.com Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa - facebook.com facebook Fine vita, primo caso di suicidio assistito con dispositivo a comando oculare x.com