Un uomo in Lombardia è risultato positivo a un virus influenzale di origine animale, più precisamente l’A(H9N2). Si tratta del primo caso di influenza aviaria umana diagnosticato in Italia, secondo quanto dichiarato da un epidemiologo. Il contagio è stato confermato come avvenuto da un virus di bassa patogenicità, collegato a un ceppo di origine aviaria.

Il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità identificato in un uomo in Lombardia, è “il primo caso di influenza aviaria umano mai diagnosticato in Italia. E’ dunque il primo caso umano in assoluto in Italia, ma non desta particolare allarme essendo un caso isolato, importato e non autoctono e dovuto ad un ceppo molto meno aggressivo del più noto H5N1”. Lo afferma all’ANSA l’epidemiologo Gianni Rezza. Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’epidemiologo Rezza: “Caso lombardo è primo contagio umano da aviaria in Italia”

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